آلاف المكالمات يستقبلها خط المساعدة الخاص بالانتهاكات الجنسية في ألمانيا سنويا

يلجأ العديد من الأشخاص بصورة متزايدة إلى خط المساعدة الخاص بالانتهاكات الجنسية في ألمانيا.

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية المعنية بمكافحة الانتهاكات الجنسية، كيرستين كلاوس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) صباح اليوم الخميس، إنه في السنوات العشر الماضية تم إجراء 50 ألف محادثة استشارية، وأضافت: "الاتجاه آخذ في الازدياد"، مشيرة إلى أن هناك 500 استشارة هاتفية شهريا وما يتراوح بين 250 و300 استشارة عبر الإنترنت، وقالت: "هذا عدد كبير للغاية".

ويُجرى تشغيل خط المساعدة من قبل ما يعرف باسم "رابطة خط المعلومات الوطني والشبكة ونقطة الاتصال" الخاصة بمكافحة العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان، وذلك بدعم من المفوضة كلاوس .

وأشارت كلاوس إلى أن خط المساعدة محدود المتطلبات ويلقى استحسانا جيدا.

وبحسب البيانات، فإن خط المساعدة هو نقطة اتصال للمتضررين من العنف الجنسي في مرحلة الطفولة والشباب، وللأقارب والأشخاص من الدوائر الاجتماعية للأطفال، وللمتخصصين.