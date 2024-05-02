الطلاب يتظاهرون بالجامعات البريطانية احتجاجا على الحرب في غزة

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تجمع الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في مظاهرة في الجامعات عبر المملكة المتحدة عقب مظاهرات عنيفة في الأحرام الجامعية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ونصب الطلاب في ليدز ونيوكاسل وبريستول خياما خارج مباني الجامعات أمس الأربعاء احتجاجا على الحرب في غزة.

وقال الطلاب بجامعة بريستول إنهم ينظمون المظاهرة "احتجاجا على تواطؤ الجامعة مع الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، بينما قالت منظمة "نيوكاسل للفصل العنصري خارج الحرم الجامعي" إن مظاهرتها كانت "لإلقاء الضوء على الإستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة وتواطؤها في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية".

ونظم النشطاء من الطلاب مسيرات ومظاهرات منفصلة في أماكن أخرى.

وطالبت المجموعات جامعاتها بسحب استثماراتها من إسرائيل ردا على عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وتأتي المظاهرات عقب اشتباكات عنيفة في الأحرام الجامعية عبر الولايات المتحدة وكان أبرزها في جامعة كولومبيا بنيويورك.

واندلع العنف أيضا في جامعة كاليفورنيا وجرى اعتقال أكثر من ألف متظاهر عبر الولايات المتحدة.