أوكرانيا: مقتل وإصابة 1150 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و190 ألفا و620 فردا، من بينهم 1150 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11421 دبابات، و23737 مركبة قتالية مدرعة، و35172 نظام مدفعية، و1570 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1261 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 432 طائرة حربية، و347 مروحية، و88889 طائرة مسيرة، و4073 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و70182 من المركبات وخزانات الوقود، و4026 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.