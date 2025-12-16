 جماعات يهودية بأمريكا تطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في الفعاليات العامة بعد هجوم أستراليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:45 ص القاهرة
جماعات يهودية بأمريكا تطالب بتشديد الإجراءات الأمنية في الفعاليات العامة بعد هجوم أستراليا

نيويورك - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:36 ص

حثت جماعات يهودية بارزة في الولايات المتحدة جميع المنظمات اليهودية، على تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة في الفعاليات العامة، بما يشمل فرض قيود على الدخول، في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الدموي الذي استهدف احتفالا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ أسترالي شهير.

وقالت الجماعات، ومنها ثلاث متخصصة في الشؤون الأمنية، إن الفعاليات اليهودية العامة المقررة في الأيام المقبلة يجب أن تقتصر على الأشخاص الذين تم التحقق من هويتهم بعد التسجيل المسبق.

وجاء في البيان الخاص بالجماعات اليهودية: "يجب أن يتم تقديم تفاصيل الموقع والتوقيت وغيرها من المعلومات، بعد تأكيد التسجيل فقط. كما يجب تطبيق نظام للتحكم في الدخول (مع توفير أقفال وإجراءات دخول)، بحيث لا يتم السماح إلا للمسجلين/الحضور المعروفين والمؤكد حضورهم بالدخول إلى المنشأة/الفعالية".

