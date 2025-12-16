 الشرطة الباكستانية تتمكن من إنقاذ 11 من بين 19 راكبا تم اختطافهم في إقليم السند - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:45 ص القاهرة
الشرطة الباكستانية تتمكن من إنقاذ 11 من بين 19 راكبا تم اختطافهم في إقليم السند

الشرطة الباكستانية
كهوتكي (السند) - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:29 ص

تمكنت شرطة إقليم السند بجنوب شرق باكستان من إنقاذ 11 من بين 19 راكبا، قام قطاع طرق باختطافهم بعدما هاجم حافلة ركاب في منطقة كاشمور بالإقليم، حسبما قال المسؤول بالشرطة سوكور آزهار موجال اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الشرطة قالت إن أكثر من 20 من قطاع الطرق استوقفوا حافلة على طريق جودو كاشموري بالقرب منطقة مراد شاه. وفتح قطاع الطرق النار على الحافلة وحطموا النوافذ قبل أن يصطحبوا عددا من الركاب رهائن ويفروا من الموقع.

وقال المسؤول بالشرطة أوبارو عبد القدير سومور إنه تم تطويق المنطقة ووضع نقاط تفتيش خلال العملية. وأضاف أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين الشرطة وقطاع الطرق في منطقة سومياني.

وقالت الشرطة إن استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية أجبر قطاع الطرق على الفرار، ونتيجة لذلك تم إنقاذ 11 راكبا.

