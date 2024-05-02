البيئة والتنمية المحلية تتابعان مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاء التنمية.

وقالت وزيرة البيئة، إنه تم استعراض الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة، وأيضاً الوضع الراهن لاشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين.

وأشارت إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية للتغلب على التحديات التى تم مواجهتها، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.

وأكدت أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أهمية المتابعة المستمرة لعمل شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة في محافظات الجمهورية المختلفة، بما يحفظ حق الدولة فيما يخص تعاقداتها مع تلك الشركات وكذا حق المواطنين في الحصول على خدمات نظافة جيدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام.

وأشار إلى حرص الحكومة على توطين ونقل الصناعة والتكنولوجيا المرتبطة بمجال المخلفات الصلبة، بشراكة استراتيجية مع شركات القطاع الخاص المصرى والكوادر المحلية المتخصصة، بما يساهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لكل العاملين في تلك المنظومة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وتابع أن كل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات تسعى لتوطين تكنولوجيا متنوعة لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة لتقليل حجم المرفوضات النهائية التي ستصل لخلايا الدفن الصحى الآمن.