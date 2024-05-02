ميدو: جوميز غاضب من المسؤولين عن نشر فيديو مباراة دريمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن غضب جوزيه جوميز مدرب الزمالك بعد نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: "جوميز حزين بشكل كبير بسبب نشر الفيديو الخاص بتحفيزه للاعبين خلال مباراة دريمز الغاني".

وتابع: "جوميز قام بعتاب المسؤولين والمتسببين عن الأمر، وكان لا يعلم بوجود شخص يصور أثنائ حديثه مع اللاعبين".

وقال ميدو: "أنا أدعم قرار جوميز فهذا "فيديو" يحتوي على خطط فنية لابد وأن لا يعرفها المنافسين".

أتم: جوميز له الحق في الحزن بسبب نشر الفيديو وله كل الحق في عتابه للمسؤولين عن ذلك".