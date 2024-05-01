آمال ماهر تروج لأحدث حفلاتها في جدة بفيديو من البروفات

نشرت المطربة آمال ماهر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من بروفات حفلتها القادمة في جدة، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة، في Onyx Arena بمدينة جدة.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل، التي بلغ عددها 5000 تذكرة، حيث يعكس هذا الإقبال الهائل شغف الجمهور بالفن والموسيقى، ويظهر اهتمامه بما ستقدمه الفنانة آمال ماهر في حفلها الذي سيحتوي على برنامج غنائي ضخم يضم مجموعة من أغانيها، ومجموعة من الأغاني التراثية والطربية والكلاسيكية بقيادة المايسترو وليد فايد، وكوكبة من أبرز وأشهر العازفين العرب.

وأكدت الفنانة آمال ماهر، والمايسترو وليد فايد، والأوركسترا الموسيقية، تجهيزات كبيرة لبرنامج الحفل لتقديم أمسية فنية استثنائية للجمهور، حيث من المتوقع أن تكون الحفلة على فقرتين.

وشدّدت على الإعداد الكبير لموقع الحفل والمسرح بأحدث التقنيات والمعدات الصوتية، وأفخم الديكورات التي تم اختيارها من قبل مختصين لتتناغم مع أسلوب وروح الفنانة آمال.