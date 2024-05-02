النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية

استعجلت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية، حول حادث مصرع "ف.ج.ش"، 24 عامًا، عامل، متأثرًا بإصابته بحروق شديدة؛ إثر إشعاله النيران بنفسه أمام باب منزله، غرب المحافظة.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثة، ومدها بأقوال شهود العيان من الجيران وزوجته، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغ تسجيلاتها، لبيان مدى وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثمان لأسرته لمواراته الثرى.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، حول إشارة من المستشفى الرئيسي الجامعي، يفيد وصول شخص، مقيم في شارع ورشة البلاط، غرب المحافظة، مصاب بحروق شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85% وطالت أنحاء الجسم.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، تبين من المعاينة والفحص الأولي، أن المصاب حالته حرجة، ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته "س.م.أ"، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أفادت بأن زوجها أشعل النيران في نفسه، مستخدمًا مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وذلك أثناء تواجده أمام باب الشقة محل سكنهما؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات الميراث مع أشقائه، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.

وفي وقت لاحق، تلقى قسم شرطة الدخيلة، إخطارًا من المستشفى، يفيد بأن العامل قد فارق الحياة، متأثرًا بإصابته، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



