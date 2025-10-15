باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف إطلاق نار لمدة 48 ساعة

أعلنت باكستان وأفغانستان، اتفاقهما على وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وذلك عقب الاشتباكات الحدودية بين البلدين أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء في بيان، بإعلان وقف إطلاق النار بناء على طلب أفغانستان.

وأوضح البيان أنه خلال فترة وقف إطلاق النار سيسعى الجانبان لإيجاد حل للخلافات بينهما عبر الحوار البناء.

وفي المقابل، قالت صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية، إن متحدث الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أكد صحة إعلان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك جاء بطلب من باكستان.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل 12 شخصا جراء تجدد الاشتباكات مع باكستان قرب خط دوراند الحدودي بين البلدين، بعد توقفها ليل السبت/الأحد استجابة لطلب من قطر والسعودية.

وأمس الثلاثاء، تجددت الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان قرب خط دوراند، الفاصل بين البلدين.

والجمعة، أعلنت حركة طالبان باكستان، مسئوليتها عن هجمات متزامنة استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا، بينهم 20 عنصرا أمنيا و3 مدنيين.

وتقول إسلام آباد، إن مسلحي حركة طالبان باكستان، ينفذون عمليات من داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل.



