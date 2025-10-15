تأثرت حركة القطارات في محطة القطار الرئيسية بمدينة هامبورج، شمالي ألمانيا، من بعد ظهر اليوم الأربعاء بسبب تلف في أحد الكابلات، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

وأوضحت الشركة المملوكة للدولة أن قطارات المسافات الطويلة المتجهة من وإلى الجنوب ستعمل كل ساعة فقط حتى نهاية اليوم، ومن وإلى محطة هامبورج-هاربورج فقط بدلاً من المحطة الرئيسية. في المقابل، لم تتأثر خدمة قطارات الضواحي "إس-بان" بهذا العطل.

وأوصت الشركة الركاب بالاستعلام مسبقا عن وضع رحلاتهم على موقعها الإلكتروني أو تطبيق "دي بي نافيجيتور"، مشيرة إلى أن الخبراء الفنيين موجودون بالفعل في الموقع ويعملون على إصلاح العطل.

وبحسب الشواهد المتوافرة لدى الشرطة الاتحادية في هامبورج، لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن العطل ناتج عن عمل إجرامي، كما صرّح متحدث باسم الشرطة في رد على سؤال.

تُعد محطة السكك الحديدية الرئيسية في هامبورج واحدة من أكبر محطات القطارات في ألمانيا، حيث تسير فيها يوميًا أكثر من 800 قطار للرحلات الطويلة والمحلية، بالإضافة إلى أكثر من 1200 قطار ضواحي على 14 مسار.

كما تشهد منطقة كولونيا حاليًا تأخيرات وإلغاءات عديدة للرحلات بسبب عطل في برج التحكم بمدينة كولونيا-كالك، الأمر الذي أثر على حركة القطارات الإقليمية وقطارات المسافات البعيدة منذ فترة ما قبل الظهر.

وأكدت شركة السكك الحديدية أنها تعمل بشكل مكثف لإصلاح الخلل، وذكرت أنه لا توجد أي دلائل على وجود علاقة محتملة بين هذا العطل وبين حادث الكابل في مدينة هامبورج.