الاتحاد الدولي لليد: منتخب مصر الرائع يصدم كرواتيا ويحقق فوزا تاريخيا

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بالفوز الكبير الذي حقق منتخب مصر على كرواتيا بنتيجة 31-22 مساء الجمعة في أولى مباريات الفراعنة ببطولة العالم والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وقال الاتحاد الدولي في تقريره عن المباراة "مصر الرائعة تحقق فوزا تاريخيا على كرواتيا" حيث أن الفوز الأول لمصر على كرواتيا في تاريخ بطولات العالم.

وأضاف التقرير أن منتخب مصر نجح في تحسين نتائجه في المواجهات أمام كرواتيا وصدم منافسه واحتفل فريق المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو بأول فوز على كرواتيا حيث كانت آخر هزيمة لكرواتيا في افتتاح بطولة العالم بالبرتغال عام 2003.

وقال التقرير أن منتخب مصر تفوق في كل النواحي على أرض الملعب وأن الفراعنة نجحوا في فرض هيمنتهم طوال شوطي اللقاء وحققوا فوزا كبيرا على كرواتيا.

وأتم التقرير أن هذه الهزيمة هي واحدة من أصعب هزائم كرواتيا في تاريخ بطولات العالم وبطولات كأس أمم أوروبا، وأن كرواتيا تحتاج للتعافي قبل المباراة المقبلة أمام أمريكا وأن مصر من ناحية آخرى تمتلك الثقة في المواجهة المقبلة أمام المغرب.

وتلعب مصر أمام المغرب في المباراة المقبلة مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي مع منتخبي، المغرب وأمريكا.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.