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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد.. ليفاندوفسكي في الهجوم

محمد ثابت
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 6:15 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 6:15 ص

يواجه فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء يوم الأحد،  على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودي، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

نجح برشلونة في التأهل إلى النهائي عقب فوزه ضده أوساسونا بهدفين دون رد في نصف النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تخطيه أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي بنتيجة 5-3.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: جوندوجان، روبيرتو، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، ليفاندوفسكي.


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