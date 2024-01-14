استشهد عشرات المواطنين وأصيب عشرات آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، في اليوم الـ100 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، عن وصول أربعة شهداء إلى مجمع الشفاء بمدينة غزة بينهم ثلاثة من حي الشيخ عجلين.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين خلال إصلاحهما خط الصرف الصحي في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعُثر على عشرة جثامين لمجزرة كان قد ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أحد المنازل بعد تراجع آلياته عن مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما انتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين من طواقم شركة الاتصالات استهدف الاحتلال سيارتهما أمس وسط البلد في خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أحياء تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة، وقصفت الطائرات الحربية تقف منزلا لعائلة أبو السبح في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

واستهدفت غارة من طيران الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارة أخرى المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وسمع ذوي انفجارات وقصف إسرائيلي عنيف على محيط شارع 10 جنوب مدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم، ما أدى لارتقاء حوالي 24 ألف شهيد، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية.