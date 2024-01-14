منع البناء غير الضروري ودخول شاحنات الديزل في نيودلهي بسبب تزايد سوء جودة الهواء

قررت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي تطبيق إجراءات لمكافحة التلوث وفقا للمرحلة الثالثة لخطة العمل ذات التصنيفات.

وذكرت شبكة "ان دي تي في"، أن اللجنة الفرعية التابعة لمجلس السيطرة على التلوث المركزي المعنية بالهواء النظيف والتنقل المستدام، قررت ضرورة تطبيق خطة عمل مؤلفة من 8 نقاط بالتوازي مع المرحلة الثالثة من خطة العمل في أنحاء منطقة العاصمة الوطنية لمنع تدهور جودة الهواء بصورة أكبر.

وتنص الإجراءات وفقًا لهذه الخطة على وقف عمليات في كسارات الحجر وجميع أنشطة التعدين ذات الصلة في منطقة العاصمة، كما تم فرض حظر على أنشطة البناء والهدم، مع بعض الاستثناءات.

كما تم فرض قيود على استخدام مركبات الديزل والبترول الخفيفة.

وتراجع مؤشر جودة الهواء في أنحاء دلهي إلى مستوى "خطير" اليوم.