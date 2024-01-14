متحدث الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: نتوقع صدور قرار بوقف إطلاق النار خلال أسبوعين

توقع المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا زين دانجور، إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين، إذا أدينت إسرائيل بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، إن جنوب إفريقيا ستنقل الأمر إلى مجلس الأمن، لو رفضت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هذا القرار، باعتبار الرفض مخالفًا للقانون الدولي.



ونوه أن «الوضع الإنساني في غزة مزرٍ ويتطلب تضامنًا من كل دول العالم معه»، واصفًا ما حدث في القطاع المحاصر على مدار 100 يوم بأنه «أسوأ مجزرة وإبادة إنسانية».

وأشار إلى أن «الدعوى التي تقدمت بها بلاده أمام العدل الدولية تُعد أول وقفة ضد رواية إسرائيل»، معقبًا: «أردنا التأكيد أنها لم تكن الرواية الوحيدة، وأن الفلسطينيين لهم رواية خاصة بهم ويجب أن يمثلوا قانونيًا».

وذكر أن بلاده تسعى إلى إدانة المسئولين الإسرائيليين عن الأفعال التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين الأبرياء في غزة على مدار 100 يوم.

وشدد على أن «كل المسئولين عن جرائم الحرب والمجزرة، تجب محاكمتهم بشكل منفرد على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية».