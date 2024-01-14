 وزيرتا خارجية اليابان وكندا تؤكدان أهمية التعاون لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل التوريد - بوابة الشروق
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وزيرتا خارجية اليابان وكندا تؤكدان أهمية التعاون لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل التوريد

د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 10:18 ص

أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ونظيرتها الكندية ميلاني جولي، تعاون بلديهما لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل التوريد للمعادن الرئيسية، في محاولة لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

كما بحثت كاميكاوا وجولي، في اجتماعهما الذي جرى في مدينة مونتريال الكندية أمس السبت، الوضع في شرق آسيا، بما في ذلك تايوان، حيث فاز مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقالت كاميكاوا، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة لأوكرانيا، إن اليابان ستأخذ زمام المبادرة لإظهار التضامن مع أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة اليابانية أن بلادها ستواصل العمل عن كثب مع الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك كندا، لمنع انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

واتفقت كاميكاوا وجولي على التعاون الوثيق بشأن الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.


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