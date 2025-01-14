ترامب: اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة سيكتمل نهاية الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة وهم بصدد إنهاء الاتفاق، ولكن يجب أن يتم ذلك"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة وقد التقى مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية. وهو يتعاون عن كثب مع المبعوث الأمريكي المنتهية ولايته للشرق الأوسط، بريت مكجورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.

وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن "الجحيم كله" سينفجر على حماس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير، وأعاد تأكيد تحذيره لحماس بأن تتوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين. وقال: "إذا لم يتم ذلك، سيكون هناك الكثير من المشاكل، الكثير من المشاكل كما لم يروا من قبل".