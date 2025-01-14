أبو الغيط: الرئيس جوزيف عون شخصية حازمة وأمينة على لبنان ويتمتع بقدر كبير من الحكمة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه التقى خلال زيارته إلى لبنان بالرئيس المنتخب جوزيف عون، مؤكدًا أنه «شخصية حازمة وأمينة على لبنان ويتمتع بقدر كبير من الحكمة».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أنه اطلع خلال لقائه مع عون على مستقبل لبنان والإطار الذي سيتحرك من خلاله، معربًا عن تفاؤله بأن مستقبل الدولة اللبنانية سيكون أفضل.

وتمنى أن «تحمل الأسابيع القليلة المقبلة تحركًا لبنانيًا شاملًا؛ لتهدئة الأوضاع وإعادة البناء والإفراج عن الأسرى، وإنهاء الوضع المؤلم الذي مر به لبنان خلال العام الأخير».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «لبنان يستحق الاهتمام والدعم العربي»، قائلًا إنه «يرصد تفهمًا ودعمًا عربيًا للوضع اللبناني حاليًا».

وأعرب عن أمله في توصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، إلى تشكيلة سريعة لحكومة لبنانية قادرة ومقبولة من المجتمع بمختلف مكوناته.

وأوضح أن الجامعة وجهت دعوة إلى لرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، للحديث أمام المندوبين ووزراء الخارجية العرب، في أي تاريخ آخر من اختياره.