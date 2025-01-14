مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح فرايبورج برباعية في البوندسليجا

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لاكتساح فرايبورج بنتيجة 4-1، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

افتتح ريتسو دوان التسجيل لفاريبورج في الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول وأدرك روبن كوخ التعادل لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 43 من أسيست عمر مرموش الذي تولى تنفيذ الركلة الركنية ليضع كوخ الكرة رأسية في الشباك، لتنتصف المباراة بتعادل إيجابي 1-1:

ونجح عمر مرموش في وضع فريقه آينتراخت فرانكفورت في المقدمة في الدقيقة 65 من شوط المباراة الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة تقدم فرانكفورت 2-1.

وعزز إيكيتيكي تقدم فرانكفورت بالهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يختتم نامدي كولينز رباعية فرانكفورت في الدقيقة 81 من صناعة عمر مرموش، ليوقع النجم المصري على هدف وأسيستين في اللقاء، وتنتهي المباراة بفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت لـ 33 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 27 نقطة في المركز السابع.