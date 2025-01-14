شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نقلا عن مصدر طبي، باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان إثر قصف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استُشهد صياد بنيران زوارق حربية إسرائيلية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.