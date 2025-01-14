 فرج عامر: الأهلي لم يطلب ضم محمد ربيعة من سموحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرج عامر: الأهلي لم يطلب ضم محمد ربيعة من سموحة

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:30 م

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من النادي الأهلي، لضم محمد ربيعة مدافع الفريق.

وقال فرج عامر، في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «etc»:«لم نتلقى أي عروض من الأهلي لضم محمد ربيعة مدافع سموحة، وهناك كلامه نسمعه من الإعلام وبعض وكلاء اللاعبين».

وتابع:«لم نطلب 30 مليون جنيه لبيع ربيعة، ولن نتأخر عن الأهلي، وهو ساعدنا في صفقات كثيرة وكان هناك تبادل لاعبين واستفادنا كثيرًا من التعامل معه».

وأتم رئيس سموحة : «أحمد سامي، المدير الفني هو من سيحدد مصير محمد ربيعة، من الرحيل في حالة تلقي عرض رسمي من الأهلي لضمه».


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