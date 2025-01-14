 صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن يستهدف وسط إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن يستهدف وسط إسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 6:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 6:29 ص

استهدف صاروخ أطلقه متمردون حوثيون في اليمن وسط إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وفرار السكان إلى الملاجئ. كما شنت إسرائيل عدة ضربات على قطاع غزة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بعدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن، وأن "الصاروخ ربما تم اعتراضه".

وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الصاروخ أو الحطام المتساقط، لكن بعض الأشخاص أصيبوا أثناء الركض إلى الملاجئ.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا آخر تم اعتراضه في وقت سابق قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

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