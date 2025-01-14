وزير الخارجية الأردني يؤكد دعم جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن يدعم جهود التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف العدوان على غزة، في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، أن موقف الأردن والدنمارك منسجم فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل؛ يفضي إلى وقف العدوان على غزة، ويتيح المساحة الكافية للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي، وإرسال المساعدات بشكل كافٍ وعملي وسريع وفوري إلى قطاع غزة لتجاوز الكابوس والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي ما يزال أهل غزة يعانون منها ومن تبعاتها.

وأشار الصفدي، إلى أن لقاء اليوم تطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن موقف الأردن والدنمارك يدعم عملية انتقالية جامعة في سوريا تفضي إلى إعادة بناء البلاد، التي ينعم فيها السوريون بالأمن والاستقرار وحقوقهم الكاملة، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم في قطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسئولين أكدوا أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وستيفن ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو لقبول التنازلات اللازمة لإتمام الصفقة قبل تنصيب ترامب يوم 20 من الشهر الجاري.

وكانت مصادر عدة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.