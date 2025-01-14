لافروف يتهم أمريكا بتحريض أوكرانيا لتعطيل خط أنابيب التيار التركي

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافرورف الولايات المتحدة بتحريض أوكرانيا على القيام بتعطيل خط أنابيب "التيار التركي"، بخطوة مماثلة لما حدث لخط أنابيب "التيار الشمالي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي نقلته وكالة سبوتنك الروسية اليوم، "لدي قناعة قوية للغاية: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منافس في أي مجال، بدءًا من الطاقة، حيث يمنحون الضوء الأخضر للأنشطة الإرهابية دون تفكير، لتدمير أسس سلامة الطاقة. إنهم يحرضون عملاءهم الأوكرانيين على القيام بالشيء نفسه، وبالتالي، بعد خط أنابيب "نورد ستريم" (التيار الشمالي)، يمكن الآن إيقاف تشغيل خط أنابيب "التيار التركي" أيضا".

وتابع لافروف تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه إذا كان ترامب عند توليه منصبه يعتزم "جعل أمريكا أعظم"، فيجب علينا أن نراقب بعناية الأساليب التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف. وعلّق قائلا: "إذا نجح السيد ترامب، بعد توليه الرئاسة، في جعل أمريكا أعظم، فسوف يتعين علينا أن ننظر بعناية شديدة إلى الأساليب التي سيتم من خلالها تحقيق هذا الهدف الذي أعلنه الرئيس ترامب".

ونوه لافروف بأن روسيا على اتصال دائم مع صربيا، وطلبت إجراء مشاورات عاجلة حول العقوبات على "صناعة النفط في صربيا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمارسان ضغوطا على صربيا ويطالبانها بخيانة روسيا من خلال الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا مقابل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعن رؤية السياسية الخارجية الروسية قال لافروف أنه راضي عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن موسكو تعتقد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحتاج إلى تحسين من حيث مبادئه.

وأضاف وزير الخارجية الروسي : "أنا مقتنع تماما بأن الميثاق لا يحتاج إلى أي تحسينات من حيث المبادئ. مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير الشعوب لمصيرها، والمساواة في السيادة بين الدول، وضمان السلامة الإقليمية لتلك الدول التي تتصرف حكوماتها بشكل لائق وتحترم حقوق جميع الشعوب التي تعيش في البلاد".