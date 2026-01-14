مصرع شخصين وفقدان ثالث بانقلاب قارب صيد غربي سوريا

لقي شخصان مصرعهما، وفُقد ثالث، جراء انقلاب قارب صيد قبالة سواحل مدينة طرطوس على البحر المتوسط غربي سوريا، وفق ما أعلن الدفاع المدني الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الطوارئ والكوارث في طرطوس عبد المنعم صطيف، أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغًا عند الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء (ت.ج+3)، يفيد بانقلاب قارب صيد في البحر المتوسط بين جزيرة أرواد وساحل مدينة طرطوس، نتيجة ارتفاع الأمواج.

وأضاف صطيف أنه جرى على الفور تشكيل فرق بحث وإنقاذ متخصصة، توجهت إلى الشاطئ الممتد جنوب مدينة طرطوس باتجاه منطقة الحميدية.

وفي بيان صدر صباح الأربعاء، أفاد الدفاع المدني بأن الحادث أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن مصرع شخصين، فيما نجا شخصان آخران، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل جهود البحث عن المفقود، بالتنسيق مع المديرية العامة للموانئ البحرية.

وتأتي الحادثة في وقت تأثرت فيه سوريا، خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي، تخللته هطولات مطرية غزيرة، وتساقط للثلوج على المنطقة الساحلية ومناطق أخرى، إضافة إلى ارتفاع أمواج البحر.