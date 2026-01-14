دار الشروق تشارك في معرض القاهرة للكتاب

تشارك دار الشروق، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بجناحها رقم B28 بقاعة 2، والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026.

وتقدم الدار، أحدث وأقوى إصداراتها من الكتب والروايات، إلى جانب مجموعة متميزة من الإصدارات الجديدة لقصص وكتب الأطفال واليافعين التي تجمع بين المتعة والمعرفة، وتواكب اهتمامات القراء من مختلف الأعمار.

وتضم قائمة الإصدارات الجديدة: رواية «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى» لمحمد البرمي، والمجموعة القصصية «متحف الأخطاء» لمنصورة عز الدين، و«وليّ النعم.. محمد علي باشا وعالمه» لخالد فهمي، و«دماء على خرائط الشرق» لنوارة نجم، و«انخدعنا» لدينا شحاتة، و«احتيالة و... ماتريوشكا» لمنى الشيمي، و«لا سمع ولا طاعة.. سيرة مهنية» لعبلة الرويني، و«غواية» لأسامة يوسف إدريس، و«رجل الطين» لرحاب لؤي، و«آرو.. تراتيل النار» لمصطفى الشيمي، و«في مدينة الذباب» لأحمد عبد المنعم رمضان، و«نحيلٌ يتلبَّسه بدينٌ أعرج» لجلال برجس، و«كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر» لإبراهيم نصرالله، وديوان «حاجات ما بتتقالش» لبهاء جاهين، و«بياصة الشوام» لأحمد الفخراني، و«الحياة في الأبراج الرملية» لعمرو البطا.

بالإضافة إلى رواية «الفنار» لنعيم صبري، و«رحلة سمعان الخليوي» لأحمد جمال الدين موسى، و«لغز السيد س» لوليد علاء الدين، و«حامل مفتاح المدينة» لأسامة علام، و«وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي، و«سر الزعفرانة» لبدرية البشر، و«شغف» لرشا عدلي، و«أبواب الأذى» لعمار علي حسن، و«ولا غالب» لعبد الوهاب الحمادي، و«صلاح منتصر.. الإنسان.. الزوج.. الصحفي المستقل» لمنى سعيد الطويل.

كما تضم أيضًا: «شهر في سيينا» لهشام مطر بترجمة زوينة آل تويه، و«فرصة لغرام أخير» لحسن داوود، و«القدر المتلازم» لخيري بشارة، و«الحصيد» ليوسف زيدان، و«رائحة الشمس» لمحمد المخزنجي، و«القاهرة» لعلاء الديب، و«رؤى وذات» لصافي ناز كاظم، و«اتفاقات وخلافات العرب.. كما عايشها عبدالخالق حسونة» لحسين حسونة، و«الشيخ الأحمر» لعباس بيضون، و«مصر يا عبلة» لمحمد عبلة، و«الحبيب.. زيارة جديدة للسيرة النبوية» لأحمد الدريني، و«صوت المكان» لعاطف معتمد، و«إنها مشربية حياتي!.. وأنا العاشق والمعشوق» لتوماس جورجسيان، و«الحالة السردية للوردة المسحورة» لمنى أبو النصر.

فيما تشمل القائمة: «إعلام الجماهير.. ثقافة الكاسيت في مصر» لآندرو سايمون بترجمة بدر الرفاعي، و«السلطة والعمارة في مصر» لخالد عزب، و«في دايرة الرحلة – الحب.. الوعي.. الأحلام» لمحمد طه، و«أنتِ حرة» لوفاء شلبي، و«بيت الجاز» لنورا ناجي، و«معزوفة اليوم السابع» لجلال برجس، و«مراد العارف» لأحمد صبري أبو الفتوح، و«إمبراطورية نادية» لسمية محرز، و«لسان عصفور» لحسام فخر، و«وحارة ودن القطة» لأسامة غريب.

وتطرح الدار كذلك: «الموت يضحك والمجد للعواجيز والفخار» لمحمد المخزنجي، و«صفحة جديدة» لعلاء الديب، و«كعبة المجاذيب» لهيثم دبور، و«المسرحية الأخيرة» ليحيى الجمال، و«هواء مالح» لهبة خميس، و«حارسة الحكايات» لإبراهيم فرغلي، و«شباك المنوّر» لفاطمة الشرنوبي، و«هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة» لشيماء سليم، و«الحرية 35» للدكتور إيهاب الخراط، و«شفرة العلمين» لمدحت نافع، و«القائد زهرة» لخالد منصور.

ويضم الجناح أيضًا: «الذي لا يحب جمال عبد الناصر» لسليمان المعمري، و«ثلاثة طوابق للمدينة» لهشام أصلان، و«إبحار بلا نهاية» لنعيم صبري، و«كل ما يجب أن تعرفه عن ش» لأحمد الفخراني، و«جزء ناقص من الحكاية» لرشا عدلي، و«منتهى» لهالة البدري، و«فتيات الكروشيه» لجيلان الشمسي، و«الحب عربة مهترئة» لأحمد طيباوي، و«سنة القطط السمان» لعبد الوهاب الحمادي، و«الخواجاية» لفيموني عكاشة، و«شبح عبدالله بن المبارك» لماجد شيحة، و«قيام وانهيار الصاد شين» لحمدي أبو جليل، و«أثر النبي» لمحمد أبو زيد، و«لقد تم حظرك» لنوارة نجم.

وتأتي مشاركة دار الشروق في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء العرب، وتعزيز حضور الكتاب المصري والعربي في المحافل الثقافية الدولية، مؤكدة دورها في دعم النشر وتبادل الخبرات الأدبية والفكرية عبر الحدود.