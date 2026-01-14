ارتفاع حصيلة قتلى خروج قطار ركاب عن مساره في تايلاند إلى 30 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 30 شخصا على الأقل، كما أصيب العشرات بعد خروج قطار ركاب عن مساره في شمال شرق تايلاند، اليوم الأربعاء عندما انهارت رافعة بناء فولاذية ضخمة أثناء أعمال كانت تجرى على قضبان السكك الحديدية، طبقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ والسلطات، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الأربعاء.

ولم يتضح بعد السبب الدقيق للحادث بعد ساعات من وقوعه.

ووقع الحادث في جزء من مشروع طموح لخط سكة حديد فائق السرعة من شأنه أن يربط الصين في نهاية المطاف بجزء كبير من جنوب شرق آسيا.

وسقطت الرافعة، التي كانت تستخدم لبناء جزء مرتفع من السكة الحديدية، أثناء سفر القطار من بانكوك إلى مقاطعة أوبون راتشاثاني، طبقا لما ذكره مكتب العلاقات العامة في مقاطعة ناخون راتشاسيما، حيث وقع الحادث.

وأظهرت صور تم نشرها عبر وسائل الإعلام التايلاندية، أعمدة من الدخان الأبيض ثم الداكن فوق موقع الحادث، ومعدات بناء تتدلى من بين عمودين خرسانيين داعمين.

وقال وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكان إن 195 شخصا كانوا على متن القطار. وأضاف أنه أمر بإجراء تحقيق.

ودعا رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول إلى إجراء تحقيق شامل في الكارثة. وقال إن المشروع كان يواجه سابقا مشكلات تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى أن نفقا انهار خلال البناء العام الماضي.

وتابع "يجب أن نحقق فيما إذا كانت أعمال البناء تم إجراؤها بشكل غير صحيح".