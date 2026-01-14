هجوم على ناقلتي نفط كازاخيتين بمسيرات قرب ميناء روسي على البحر الأسود

تعرضت ناقلتان تستخدمان لنقل النفط الكازاخي لهجوم بمسيرات بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وفقا لوزارة الطاقة الكازاخية.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء: "تعرضت الناقلة 'ماتيلدا'، التي تحمل علم مالطا والمستأجرة من قبل شركة تابعة لشركة كاز موناي غاز الحكومية، لهجوم بمسيرة".

وذكر البيان أن سفينة شحن ثانية تعرضت لإطلاق نار أيضا، ولم تقع إصابات.

وكجزء من دفاعها ضد غزو موسكو، غالبا ما تستهدف أوكرانيا منشآت صناعة النفط والغاز في روسيا. والهدف من ذلك هو تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وعرقلة تمويل الكرملين للحرب.

وقالت الوزارة الكازاخية إن السفينة الأولى ظلت صالحة للإبحار، وعلى الرغم من الانفجار، لم يظهر أي ضرر كبير في الهيكل.

واندلع حريق في سفينة الشحن الثانية المسجلة في ليبيريا ولكن تم إخماده بسرعة. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الأضرار.

وأضافت الوزارة أنه لم يكن قد تم تحميل السفينتين بالنفط عند تعرضهما للهجوم.



يشار إلى أن ناقلة تحمل شحنة من زيت دوار الشمس من روسيا إلى جورجيا تعرضت لهجوم في ديسمبر الماضي بعد هجوم من جانب مسيرات أوكرانية في الشهر السابق عليه على ناقلتي نفط روسيتين تابعتين لـ"أسطول الظل" .