أبو الغيط يؤكد أهمية الانتقال في أسرع الآجال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لـ غزة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول الوضع الفلسطيني، وسُبل تثبيت حل الدولتين على الأجندة الدولية، وآليات ترجمة المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني والرافضة للوحشية الإسرائيلية إلى مكاسب سياسية واضحة.

وشدد أبو الغيط على أهمية الانتقال في أسرع الآجال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وضرورة الانتباه إلى محاولات إسرائيل المستمرة للمماطلة من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة، وأهمية تصدي المجتمع الدولي لهذه المخططات الإسرائيلية.

واستمع الأمين العام للجامعة العربية لرؤية الرجوب لما يُمكن عمله في الفترة القادمة من أجل تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وصيانة دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.