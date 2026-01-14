وزير الدفاع الدنماركي: احتمال الهجوم الأمريكي على جرينلاند افتراضي

وصف وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، اليوم الأربعاء، احتمال وقوع هجوم عسكري أمريكي على جرينلاند بأنه "افتراضي".

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في العاصمة كوبنهاجن، عقب قرار وزارة الدفاع الدنماركية زيادة الوجود العسكري في جرينلاند.

وقال بولسن، إنه لا يستطيع حتى تخيّل أن تقدم الولايات المتحدة على تدخل عسكري في جرينلاند.

وأضاف: "أعتبر أن إطلاق الجانب الأمريكي هجوما على جرينلاند أمر افتراضي بالكامل".

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن "ضباطا تابعين للقوات المسلحة السويدية يتوجهون اليوم إلى جرينلاند".

وأوضح كريسترسون، في تدوينة عبر منصة شركة إكس الأمريكية، أن السويد تدعم قرار الدنمارك تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند في إطار مناورات عسكرية.

ولفت إلى أن الخطوات التي ستُتخذ ضمن المناورات سيجري إعدادها بشكل مشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها بصدد زيادة وجودها العسكري في جزيرة جرينلاند، وذلك على خلفية تواصل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم الجزيرة إلى بلاده.

وقال ترامب، إن بلاده لا تريد "أن تذهب روسيا أو الصين إلى جرينلاند"، مضيفا: "إذا لم نستحوذ نحن على جرينلاند فستكون روسيا أو الصين جارتكم. هذا لن يحدث".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.