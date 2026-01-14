وزير خارجية إيران: إسرائيل تحاول جر واشنطن إلى حروب نيابة عنها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة إلى حروب بالنيابة عنها.

وأوضح عراقجي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "إسرائيل تسعى إلى دفع الولايات المتحدة لخوض حروب لصالحها، ولا تخفي ذلك"، واقتبس تدوينة لمراسل الشئون الدبلوماسية في قناة "14" العبرية تمير موراج.

ولفت عراقجي إلى أن شوارع إيران "غارقة في الدماء"، قائلاً: "إسرائيل تتباهى بتسليحها المحتجين، وهذا هو سبب مئات القتلى".

وأضاف أنه إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف القتل في إيران، فعليه أن يخاطب إسرائيل لمنع تسليح المحتجين.

وكان موراج كتب في حسابه على "إكس": "في إيران، تقوم عناصر أجنبية بتسليح المحتجين بالأسلحة النارية، وهذا هو سبب مئات الوفيات بين عناصر النظام. ويمكن للجميع تخمين من المقصود".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير الجاري.

وبينما لم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، ادعت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة) مقتل 2550 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من ألف واعتقال نحو 18 ألفاً.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.