واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق يمهد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

توصلت الولايات المتحدة وحركة طالبان لاتفاق بشأن خفض أعمال العنف في أفغانستان لمدة سبعة أيام بهدف أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أوسع ينهي أطول حرب للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة عن مسؤول أمريكي كبير أن الجانبين لديهما اتفاق لخفض أعمال العنف، وإذا تحقق، ستتبعه خطة سلام تسمح للولايات المتحدة بالبدء في سحب قواتها.

وقال المسؤول إن الحد من شن هجمات لمدة سبعة أيام من المتوقع أن يبدأ قريبا، دون أن يخوض في تفاصيل.

وغامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانخراط المباشر مع طالبان، التي وفرت في وقت من الأوقات ملاذا آمنا لزعيم حركة طالبان أسامة بن لادن، وستسهم محادثات أمريكا - طالبان في وفائه بتعهده خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإخراج أمريكا مما وصفها "بحروب بلا نهاية".

وحكمت طالبان أفغانستان إلى أن أطاح بها تحالف بقيادة الولايات المتحدة في عام 2011. وكان وفدا أمريكيا برئاسة المبعوث زلمان خليل زاده يجري مفاوضات مع طالبان منذ أواخر عام 2018.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الخميس إن "الحل الوحيد في أفغانستان هو اتفاق سياسي. وقد تم تحقيق تقدم على هذا الصعيد، وسوف نعلن عن المزيد قريبا، آمل ذلك".