خبير تحكيمي: حكم السوبر لم يظلم الترجي أمام الزمالك

حسم جمال الشريف، الخبير التحكيمي، الجدل حول قرار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، بإلغاء هدفا للترجي في الوقت القاتل من مباراة الفريق أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وحقق الزمالك اللقب الرابع في تاريخ البطولة القارية بفضل ثنائية أشرف بن شرقي والهدف المبكر ليوسف أوباما ليحسم اللقاء بنتيجة 3-1.

وقال جمال الشريف خلال تحليله لقرارت الحكم بعد المباراة: «فيكتور جوميز أدى مباراة جيدة بمساعدة الفار، ونجح في ثلاثة اختبارات، الأول في الدقيقة 33 واحتكاك محمود الونش مدافع الزمالك مع مهاجم الترجي خلال الانفراد بالمرمى».

وأضاف: «الونش ذهب باتجاه الكرة وأخرجها من الملعب وقرار الحكم موفق في عدم إعطاء ركلة جزاء للترجي».

وأردف: «ركلة جزاء الترجي صحيحة، وهدفه الملغى أيضًا كان قرارًا صائبًا من الحكم لأن لاعب الفريق التونسي قام بدفع مدافع الزمالك، والحكم كان قريبًا من الكرة، وتمكن من رؤيتها بشكل جيد».