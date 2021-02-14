الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ينتظران طفلا ثانيا

يتوقع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، قدوم طفلهما الثاني، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية نقلا عن متحدث باسمهما.

يشار إلى أن ميجان قد أنجبت طفلًا في شهر مايو عام 2019، وسمي "أرتشي".

وكان قصر باكنجهام الملكي بالعاصمة البريطانية لندن قد أعلن في شهر يناير عام 2020 عن فقدان الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي".

وجاء الإعلان بعدما أعلن دوق ودوقة ساسكس قبل ذلك بأسبوع عن رغبتهم في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة المالكة والاستقلال ماديًا وإدارة نشاطًا خيريًا، بعد حديثهما سابقًا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.