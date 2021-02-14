«توي» الألمانية تتوقع إمكانية التعافي السريع لقطاع السياحة

أعلنت شركة توي الألمانية، أكبر شركة سياحة في العالم، إمكانية التعافي السريع لقطاع السياحة الذي تضرر بفعل أزمة كورونا.

وقال ماريك اندريستساك الرئيس التنفيذي لتوي ألمانيا في بيان صادر اليوم الأحد إن " الرغبة في السفر في الصيف على أقصى تقدير، كبيرة، كما تزايد الأمل في إمكانية أن تصبح الرحلات قريبا متاحة مرة أخرى، مع التكثيف الأوروبي للتطعيمات".

وأضاف اندريستساك أنه بينما كان العملاء في الماضي يركزون اهتمامهم بالدرجة الأولى على العلاقة بين السعر والخدمة، فقد أصبحت المرونة الآن في المقام الأول مشيرا إلى أن ثلثي الحجوزات الجديدة في الوقت الراهن هي من الحجوزات التي يُطْلَق عليها الحجوزات المرنة والتي تتيح للعملاء إمكانية تغيير أو إلغاء حجز رحلاتهم الجوية كاملة المصاريف أو حجز الإقامة قبل 14 يوما من بدء الرحلة بدون رسوم.

وكانت القيود الناجمة عن جائحة كورونا تسببت لتوي في تسجيل خسائر كبيرة نهاية 2020، وبلغ صافي الخسائر في الربع الأول من السنة المالية (بحلول نهاية ديسمبر الماضي) نحو 803 ملايين يورو.

وأنقذت الحكومة الألمانية توي في ربيع العام الماضي من الانهيار الاقتصادي عن طريق مساعدات بالمليارات.