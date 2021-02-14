محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية في بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

جاء ذلك تفقد المحافظ عددا من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وشدد على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة، حيث أن الإدارة العامة لمرور القليوبية حررت، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، 15350 مخالفة عدم ارتداء كمامة، منذ بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء في 3 يناير الماضي.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب وسائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.