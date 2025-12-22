انضم الفنان الشاب يوسف حشيش إلى أبطال مسلسل «على قد الحب»، الذي يقوم ببطولته كل من شريف سلامة ونيللي كريم.

وبدأ تصوير العمل قبل نحو ثلاثة أسابيع، وهو مكوّن من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

ويضم مسلسل «على قد الحب» نخبة من النجوم، منهم: شريف سلامة، ونيللي كريم، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد ماجد، ومها نصار، ومحمود الليثي، ومحمد أبو داوود، ومحمد علي رزق، وصفاء الطوخي، وراندا إبراهيم، وآية سليم، ويوسف حشيش، ومحمود فايز.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج سالي والي.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يتناول المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.