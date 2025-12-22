الرباط الصليبي يضرب نجم موناكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو الفرنسي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي للركبة.

وتأتي إصابة مينامينو لتغيبه لبقية الموسم بشكل مبدئي، على أمل أن يبدأ صاحب الـ30 عاما في العودة تدريجيا للمشاركة مع فريقه.

ولعب مينامينو 120 مباراة مع موناكو سجل خلالها 23 هدفا وصنع 18 هدفا.

وسبق للنجم الياباني الدولي أن مثل فريق ليفربول الإنجليزي حيث لعب معه 55 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 3 أهداف.

وفي مسيرته مع ريد بول سالزبورج النمساوي، النادي الأكثر تألقا بين صفوفه، فقد لعب مينامينو 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفا وصنع 42 هدفا كأعلى معدل مساهمات تهديفية في مسيرته.

وكان موناكو قد أعلن بشكل رسمي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة.