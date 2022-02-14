وزير المناجم الغيني: مطالبة إفريقيا بالتوقف الآن عن الوقود الأحفوري جريمة في حق القارة

قال وزير المناجم والصناعة والطاقة في غينيا الاستوائية جابرييل مباجا أوبيانج ليما، إن ما هو على قائمة الأولويات في أوروبا والولايات المتحدة ليس بالضرورة أن يكون على قائمة الأولويات في إفريقيا.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مطالبة الأفارقة بالتوقف الآن عن استخدام الوقود الأحفوري يعتبر جريمة في حق القارة.

وأوضح أن إفريقيا لابد أن تكون لديها خطتها الخضراء، لا تكون أوروبية لكن خطة إفريقية، مؤكّدًا أن مصر لابد أن تكون هي القائدة، وأن هناك إمكانية للاستفادة من خطتها، مشددًا أيضًا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات.

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.