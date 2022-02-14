فاروق فلوكس: بقالى 5 سنوات قاعد من غير شغل واللى معيشنى معاشى من الهندسة

كشف الفنان فاروق فلوكس عن أنه لا متوقف عن العمل بالتمثيل منذ خمسة أعوام ويمكث فى المنزل، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته له: هل تشعر بنفس مقولة الراحل فؤاد المهندس عندما قال بقينا زى خيل الحكومة؟

وأضاف فى لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: أنا راجل قدرى، وأؤمن بقدر الله، ولو لقيت دلوقتى دور مناسب ليا هعمله، موضحا أن الجيل القديم ممكن يفيد الجيل الجديد قائلاً : رغم أنى قاعد بقالى خمس سنوات فى البيت بس زعلان وأنا مش غنى وعايش على معاشى بتاع الهندسة ومن غيره كنت هبقى لايص وعايش بحب الناس وتقديرهم لى.

وتابع فاروق فلوكس: أنا مش بقول كده نوع من الشكوى"، فالفنان الكبير حمزة الشيمى قبل وفاته قال لى إحنا بقينا خردة وتكريمى كان لجيلى كله، فأنا اشتغلت مع كبار الناس ومنهم الريحانى والمهندس والست عقيلة راتب.

وأوضح أن بعض فنانى الجيل الجديد يرفضون الجيل القديم ولابد من إفادة العصر القديم للحديث، قائلاً: ليه الفنان أسامة عباس ميتكرمش! ممكن مش عاوز يشتغل دلوقتى بس على الأقل يتكرم، ومفيش شغل بيجينى وأنا بكتب وألف وأترجم لكن فى الفترة الأخيرة نظرى لم يسعفنى، موجها رسالته للفنان أشرف عبد الباقى، قائلاً : "أناشد الفنان أشرف عبدالباقى يعمل مسرحية كتبتها اسمها "عيد ميلاد فؤاد" عن الفنان الراحل فؤاد المهندس".