فيلم دفاتر مايا ينطلق في دور العرض اللبنانية ودبي 3 مارس المقبل

أعلن صناع الفيلم اللبناني "دفاتر مايا"، إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج، عن تنظيم عرض للصحافة والنقاد في بيروت 21 فبراير الجاري، وتخصيص عرض ثان لوسائل الإعلام بحضور نجوم الفيلم 28 فبراير، على أن يكون انطلاقته في دور العرض في بيروت ودبي 3 مارس المقبل.

فيلم «دفاتر مايا»، عرض لأول مرة في المسابقة الدولية لمهرجان برلين السينمائي، قبل أن يفوز بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما عرض أيضا ضمن فعاليات الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في مدينة جدة ديسمبر الماضي، وذلك من خلال قسم "روائع عربية".

الفيلم إنتاج لبناني فرنسي كندي، وتستند أحداثه لقصة حقيقية عن اكتشاف مجموعة رسائل وأشرطة كاسيت كانت المخرجة "حاجي" أرسلتها إلى صديقتها خلال سنوات المراهقة في ثمانينيات القرن الماضي إبان الحرب اللبنانية.

وتبدأ أحداث "دفاتر مايا" مع دخول أليكس عالم والدتها مايا، وهي أم عزباء تعيش في مونتريال، ففي ليلة عيد الميلاد تتلقى الأم وابنتها شحنة غير متوقعة عبارة عن دفاتر وأشرطة وصور أرسلتها مايا إلى صديقتها المقربة من بيروت في الثمانينيات، وترفض مايا فتح الصندوق، لكن أليكس تبدأ سراً في الغوص فيه.