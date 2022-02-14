خالد حماد في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: وحيد حامد سبب موهبتي

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ندوة لتكريم الموسيقار خالد حماد على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، في أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، حيث تم تكريم الموسيقار في حفل الافتتاح على مسرح الحفل الذي أقيم منذ أربعة أيام.

وتحدث خالد حماد عن مشواره الفني وحبه للموسيقى الذي بدأ منذ سن صغير، ما شجعه على دراستها، مرجعًا الفضل في هذا الأمر إلى أسرته التي عملت على تنمية تلك الموهبة بداخله خلال فترة إقامتهم بالكويت، وعند العودة لمصر ساعدته أسرته على التقديم في المراحل الابتدائية بمعهد الكونسرفتوار، وظل بها حتى المرحلة الثانوية.

وأوضح أن دراسة الموسيقى لا تقل عن دراسة الطب والهندسة، كما تطرق للحديث عن بداية عمله في المسارح، وخاصة المسرح القومي للأطفال، وقام بالتأليف والعزف والاستعراض أيضاً خلال تلك الفترة.

كما تحدث عن فترة تأليفه للموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام في التسعينيات، خاصة أفلام محمد هنيدي، موضحاً أنه تعاون مع المنتج محمد العدل لإيجاد مساحة جديدة في سوق السينما أفرزت عدد من نجوم الجيل الجديد.

وأكد أن بداية انطلاقه كانت من خلال عمله في فيلم "طيور الظلام" مع الفنان عادل إمام، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد من أعماله أبرزها "صاحب السعادة" و"عمارة يعقوبيان".

فيما تحدث عن الفرق بين الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وقال إنها في المسلسلات تكون أصعب، ففي السينما يكون الأمر أسهل، بينما في التليفزيون يكون حريصاً على كل تفصيلة في العمل، فهو يحاول إرضاء جميع المختلفة، فجمهور التليفزيون يمثل قاعدة أكبر من جمهور السينما.

وأكد أن المؤلف الراحل وحيد حامد له فضل كبير عليه، فهو صاحب باع طويل في الحقل الفني، وعندما عمل معه في مسلسل "أوان الورد"، قدره بشكل جيد ومنحه أجر يساوي ما يحصل عليه الموسيقار الكبير عمار الشريعي في ذلك الوقت، وكذلك تعاون معه في فيلم "عمارة يعقوبيان" وكان يقدر الجميع ويهتم بهم.