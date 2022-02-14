احتفل متحف شرم الشيخ بعيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، من خلال تسليط الضوء على قطعة أثرية تعبر عن مفهوم الحب في الحضارة المصرية القديمة.

قال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن مفهوم الحب كان ذو قيمة لدى المصريين القدماء، لذا تعددت آلهة الحب وصفاتهم ورموزهم بمصر القديمة، لكن تميزت الإلهة حتحور "إلهة الحب" بين المعبودات، كونها من أشهر المعبودات في مصر القديمة، وكانت رمزا للحب والعطاء والأمومة. كما كانت تدعى إلهة الحب والإلهة المرحة الطروب بين النساء.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الاثنين، أن المتحف حرص على مشاركة رواده في الاحتفال بعيد الحب، وذلك من خلال عرض قطعة أثرية تعبر عن مفهوم الحب، وهي عبارة عن صندوق الدهان العطري الذي يحتوي على 8 أواني للعطر، وكتب اسم كل منها على الغطاء الخارجي للإناء، وترجع هذه القطعة الأثرية إلى عصر الأسرة الـ19 من الدولة الحديثة.

وأشار إلى أن العطور كانت بالنسبة للمصرين القدماء بمثابة رحيق الآلهة، وكانوا يصنعونها من عصارات النباتات العطرة التي يزرعونها أو يستوردونها من عدة دول، واستخدموا هذه العطور في الحياة اليومية، والطقوس الدينية الجنائزية.