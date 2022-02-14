 سقوط طفلة من أعلى سلم منزل أسرتها بالشرقية ونقلها إلى مستشفى السعديين المركزي - بوابة الشروق
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سقوط طفلة من أعلى سلم منزل أسرتها بالشرقية ونقلها إلى مستشفى السعديين المركزي

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 12:33 م

استقبل مستشفى السعديين المركزي بالشرقية، اليوم الاثنين، طفلة عمرها 6 سنوات؛ مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطها من سلم منزل أسرتها بمنيا القمح.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول الطفلة شمس ي ر، 6 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، وتحويلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية، سقوط الطفلة في سلم منزل أسرتها بقرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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