الملا يتابع مع رئيس شركة تكنيب انرجيز البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تكرير البترول الجديدة

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكنيب انرجيز العالمية ماركو فيلا، بحضور مدير تكنيب في مصر فرانشيسكو كامراتا.



وشهد اللقاء استعراض ومتابعة الإجراءات والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تكرير البترول الجديدة بالإسكندرية وأسيوط، التي تتعاون الشركة في تنفيذها كمقاول عام مع قطاع البترول وتشارك شركة بتروجت في أعمال التنفيذ.



وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية، ودفع معدلات التنفيذ لمشروعي توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط.



وأشار إلى أهمية الإسراع بهذه المشروعات لمردودها على الاقتصاد والمساهمة في إحلال جزء من الواردات من المنتجات البترولية التي يستهلكها السوق المحلي وتقليل الاستيراد.



حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.