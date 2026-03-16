وزير عراقي يكشف عن جاهزية خط تصدير النفط من كركوك باتجاه تركيا خلال أسبوع

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن أن خط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك باتجاه تركيا سيكون جاهزاً للعمل خلال أسبوع دون المرور بإقليم كردستان.

وذكر أن متوسط إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حاليا بين مليون و500 ألف برميل يوميا إلي مليون و600 ألف برميل يوميا بعد تقليص الإنتاج من أصل إجمالي إنتاج العراق البالغ أربعة ملايين و400 ألف برميل يوميا وفق الحصة المحددة من منظمة أوبك.

وأوضح أن العمليات العسكرية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى توقف تصدير النفط العراقي بعد أيام من اندلاع الحرب في المنطقة.

ولفت إلى أن العراق كان يصدر سابقاً ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يوميا عبر الموانئ الجنوبية أبرزها ميناء البصرة النفطي، إلا أن إغلاق المضيق دفع وزارة النفط إلى تقليص الإنتاج من الحقول النفطية ليقتصر على تغطية احتياجات المصافي ومحطات الكهرباء.

وبين أن مصافي التكرير العراقية تعمل حالياً بطاقتها التصميمية القصوى لتوفير المنتجات النفطية البيضاء بما فيها البنزين والديزل والكيروسين، إضافة إلى الغاز السائل الذي يغطي الطلب المحلي، مع الاحتفاظ بجزء منه كخزين للطوارئ.

ولفت إلى أن المنتجات النفطية والغازية تغطي الحاجة المحلية حالياً، رغم توقف التصدير وتأثر الإيرادات النفطية، كاشفا عن أن هناك "جهودا لبدء تصدير كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي، إضافة إلى مناقصات لتصدير النفط عبر ميناء بانياس في سوريا وخط العقبة".

وبيّن أن خط الأنابيب العراقي التركي لنقل نفط كركوك، بطاقة 200 إلى 250 ألف برميل يومياً، يخضع حالياً للفحص والتأهيل النهائي، ولم يتبق سوى نحو 100 كيلومتر لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي خلال أسبوع، ما سيسمح بضخ النفط مباشرة من حقول كركوك إلى الخط دون المرور بإقليم كردستان".

وقال الوزير عبد الغني، إنه تم إيقاف عمليات الإنتاج في عدد من الحقول النفطية، منها غرب القرنة 1 و2 والفيحاء والمجنون، إضافة إلى بعض حقول ميسان مثل الحلفاية والبزركان، فيما يستمر الإنتاج في حقول الوسط لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء رغم انخفاض معدلاته وأن حقول كركوك تعمل حالياً بطاقتها القصوى لتأمين النفط اللازم لمصافي الشمال.

وأضاف أن وزارة النفط تمكنت خلال الشهرين الماضيين من إعادة تأهيل بعض المضخات في المحطة الاستراتيجية، بما يسمح بضخ نحو 250 ألف برميل يوميا من نفط البصرة إلى مصافي الشمال على أن تُصدر كمية مماثلة من نفط كركوك عبر الأنبوب العراقي التركي بعد اكتمال الفحص النهائي خلال أسبوع.