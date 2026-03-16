وكالة أنباء «مهر»: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان مدرسة ثانية

الأناضول
نشر في: الإثنين 16 مارس 2026 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مارس 2026 - 1:09 م

أفاد إعلام إيراني، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا مدرسة أخرى في البلاد خلال حربهما المستمرة منذ أواخر فبراير الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، استُهدفت مدرسة الإمام الرضا الابتدائية في مدينة خمين بمحافظة مركزي بهجمات أمريكية إسرائيلية.

ولم ترد أي معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية أو إصابات، فيما أظهرت صور منشورة أن المدرسة قد لحقت بها أضرار جسيمة، إلى جانب تضرر المباني المجاورة.

وكانت إيران أعلنت في 28 فبراير مقتل 168 طالبة بغارة أمريكية إسرائيلية على مدرسة بمدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان.

ومنذ ذلك اليوم تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.


