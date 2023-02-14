الأمم المتحدة: نحو 9 ملايين شخص في سوريا تضرروا من الزلزال

أعلنت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من تسعة ملايين شخص في سوريا تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف في بيانها أنها أطلقت نداء لجمع قرابة 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات هناك، بحسب وكالة رويترز.

وقال البيان "ستحتاج الوكالات الإنسانية إلى 397.6 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

وتعرضت أجزاء من تركيا وسوريا، الأسبوع الماضي، لسلسلة من الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي أودت بحياة نحو 35 ألف شخص.

وقُتل نحو 3500 شخص في سوريا حتى الآن جراء الزلزال، ووقع العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا في شمال غرب البلاد الذي تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم أنحائه.