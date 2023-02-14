ارتفاع ثقة الشركات في أستراليا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تحسن ثقة وأوضاع الشركات في أستراليا خلال يناير الماضي وهو ما يشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد الأسترالي في مواجهة معدل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.

وأعلن ناشونال أستراليا بنك ارتفاع مؤشر ثقة الشركات خلال الشهر الماضي إلى 6 نقاط مقابل صفر خلال الشهر السابق. وبعد شهرين من الارتفاع، عاد مؤشر الثقة إلى الأرقام الإيجابية بعد تراجعه إلى أقل من صفر في أواخر 2022.

وأظهر مسح البنك أن قطاعات النقل والمرافق وتجارة الجملة ساهمت في تحسن الثقة، في حين ظلت باقي القطاعات بشكل عام دون تغيير.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أوضاع الشركات بعد ثلاثة شهور من التراجع إلى 18 نقطة خلال كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 13 نقطة خلال الشهر السابق.

وتحسنت الثلاثة مؤشرات الفرعية لمؤشر أوضاع الشركات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع مؤشر حالة التجارة بمقدار 8 نقاط إلى 28 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الربحية بمقدار 3 نقاط إلى 17 نقطة، ومؤشر التوظيف بمقدار نقطتين إلى 10 نقاط.